John Fredriksen overtager størstedelen af Solstad-rederi

Dess Aquaculture, som delvist er ejet af kriseramte Solstad Offshore, henter 700 mio. norske kr. i en aktieudvidelse, som sender størstedelen af rederiet på hænderne af John Fredriksen. Det skriver Dagens Næringsliv.

Det er de to John Fredriksen-selskaber Hemen Holding og Marine Harvest, som sætter sig på store ejerandele i Dess Aquaculture. Efter emissionen vil Hemen Holding eje 50 pct. af selskabet, mens Marine Harvest vil eje 30 pct. Dermed ejer de to selskaber til sammen 80 pct. De resterende 20 pct. sidder Solstad Offshore på.

Kapitalrejsningen skal bruges til at finansiere nye skibe. Dess Aquaculture har således indgået optioner på to skibe med værftet Sefine i Tyrkiet, som vil blive leveret i fjerde kvartal 2020 og første kvartal 2021.

Derudover har rederiet syv såkaldte "Live Fish Carriers" under konstruktion i tillæg til tre serviceskibe. Efter nybygningsprogrammet vil selskabet have 12 skibe i flåden.

Solstad Offshore, som altså fortsætter i ejerkredsen i Dess Aquaculture, kæmper med økonomiske problemer. Offshorerederiet har gæld for 30 mia. norske kr. og for nylig kom det frem, at rederiet har indledt forhandlinger med sine kreditorer, da den kommende vintersæson i Nordsøen ventes at presse likviditeten hårdt.

Senest har Solstad indledt et forsøg på at overbevise obligationsejerne om at sætte betalinger af afdrag og renter på pause i et år.

