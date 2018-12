Amerikansk oliegigant vil investere for 6,1 milliarder dollars i 2019

Det amerikanske olieselskab ConocoPhillips planlægger at investere for 6,1 mia. dollar i 2019, hvilket vil være uændret i forhold til niveauet i 2018.

Det oplyses endvidere, at investeringerne vil resultere i frie pengestrømme ved en pris på 40 dollar per tønde af den amerikanske referenceolie, WTI.

Det fremgår af en meddelelse fra selskabet mandag.

Selskabet venter til næste år endvidere en olieproduktion på 1300-1350 mio. tønder olieækvivalenter per dag, hvilket er eksklusive Libyen og under forudsætning af, at Clair og Kuparuk-transaktionerne afsluttes inden udgangen af året.

I meddelelsen fremgår det også, at selskabet i 2019 vil gennemføre et aktietilbagekøbsprogram på 3 mia. dollar, hvilket sammen med udbyttebetalinger repræsenterer omkring 50 pct. af pengestrømmene fra driftsaktiviteterne ved en oliepris på 50 dollar per tønde.

Det ventede produktionsniveau i 2018 er til sammenligning på 1260-1270 mio. tønder om dagen.

/ritzau/FINANS