Opecs aftale om reduktion sender olieprisen op

Prisen på den europæiske referenceolie, Brent, stiger mandag, efter at Opec-landene indgik en aftale fredag om en produktionsnedsættelse.

Trods prisstigningen er der stadig lagt en dæmper på udsigterne for oliepriserne til det kommende år på grund af økonomisk nedgang på markedet, skriver Reuters.

Priserne steg allerede fredag, efter at aftalen om produktionsnedsættelse blev offentliggjort. Opec-landene og andre olieproducenter, inklusive Rusland, aftalte at skære i olieproduktionen med 1,2 mio. tønder om dagen fra januar.

Opec-landene skal tilsammen sørge for en nedskæring på 800.000 om dagen, samtidig med at de Opec-allierede olieproducenter skal sørge for en nedskæring på 400.000 tønder om dagen.

"Vores hovedkonklusion er, at oliepriserne vil komme til at ligge på omkring 70 dollar per tønde i 2019," siger analytiker fra Bernstein Energy til Reuters.

Den amerikanske bank Morgan Stanley forventer, at prisen på Brent-olie vil nå 67,50 dollar per tønde inden andet kvartal af 2019. I andet kvartal af 2018 lå prisen på 77,5 dollar per tønde.

Ikke alle analytikere forventer at produktionsnedsættelsen vil være nok til at imødekomme overproduktionen.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 61,91 dollar mod 63,37 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 52,48 dollar mod 53,96 dollar fredag eftermiddag.

