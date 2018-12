Opec og Rusland enige om ny aftale – oliepriser tager hop opad

Oliepriserne tager et hop fredag eftermiddag, efter at organisationen af olieeksporterende lande, Opec, har indgået en aftale om at skære mere i produktionen end ventet.

Det skriver Bloomberg News, der henviser til oplysninger fra anonyme repræsentanter.

På et møde i den østrigske hovedstad, Wien, har Opec ifølge kilderne aftalt at fjerne 1,2 mio. tønder olie om dagen fra markedet. Heraf vil lande uden for Opec, som blandt andet tæller Rusland, stå for at mindske produktionen med 400.000 tønder om dagen.

Prisen på en tønde af den europæiske referenceolie, Brent, stiger 4,6 pct. til 62,82 dollars, mens prisen på en tønde af den amerikanske WTI-olie tager et hop på 4,4 pct. til 52,74 dollars.

USA's olieeksport overstiger for første gang importen

Opec holder verden på pinebænken

Opec vakler: Verdensmarkedet kan svømme i olie næste år