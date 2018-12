Norge siger god for Equinors milliardplan for Nordsøfelt

Norges Energiministerium godkender Equinors milliardstore udviklingsplan for Nordsøfeltet Troll. Det skriver Equinor i en meddelelse.

Sammen med en række partnere vil Equinor investere i omegnen af 7,8 mia. norske kroner i at udvikle og forlænge feltets produktionsliv til efter 2050. I meddelelsen kalder Equinor Troll-feltet "unikt" med henvisning til, at det siden 1995 har genereret indtægter for omkring 1400 mia. norske kr.

"Med et break-even på mindre end 10 dollars per tønde er Troll Fase 3 et af de mest profitable og solide projekter nogensinde i vores virksomhed," udtaler Torger Rød, direktør for projektudvikling i Equionor, i meddelelsen, som efter planen indleder arbejdet med feltet i første halvdel af 2021.

Equinors partnere i Troll-projektet er Petoro, Shell, Total og ConocoPhillips.

Derudover har Equinor underskrevet kontrakter inden for marineinstallationer og subsea-faciliteter for i alt 950 mio. norske kr. med selskaberne Nexans, Deep Ocean, IKM, Allseas and Maruben.

