Chevron sætter 20 milliarder dollars af til nye projekter

Chevron vil bruge 20 mia. dollars på især efterforskning i forbindelse med nye projekter.

"Vores investeringer er forankret i kortfristede projekter med højt afkast med forventningen om, at mere end to-tredjedele af udgifterne vil realiserer et cashflow inden for to år," udtaler CEO for Chevron, Michael K. Wirth, i en pressemeddelelse.

Chevrons nye investeringsbudget er fordelt på nationale, det vil sige amerikanske projekter, og på internationale.

Godt halvdelen af investeringsprogrammet går til internationale projekter, hvoraf 9,7 mia. dollars er sat af til internationale upstream-projekter, mens 1 mia. dollars er budgetteret til internationale downstream-projekter.

