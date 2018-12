Offshorerederier går hård vinter i møde

Vinteren kan blive svær for de i forvejen hårdt trængte offshorerederier.

Raterne er fortsat dårlige i sektoren, hvor den globale andel af skibe i arbejde siden november har ligget på omkring 60 pct. i et marked, der fortsat er præget af et for stort udbud af skibe.

Sådan lyder vurderingen fra mæglerhuset Lorentzen & Stemoco, skriver det norske medie Sysla.

Ifølge mæglerhuset har raterne for ankerhåndteringsskibe i Nordsøen siden oktober ligget på det samme niveau omkring 17.000 pund pr. dag.For forsyningsskibe lød de daglige rater i november på 8.500 pund, hvilket er betydeligt lavere end niveauet for samme slags skib i Brasilien, skriver Sysla.

For subsea-skibe har markedet stabiliseret sig set på ordreindgangen ifølge Lorentzen & Stemoco. Omfanget udgør dog blot halvdelen af hvad man så i 2014, før olieprisens fald, lyder det fra mæglerhuset.

For rigmarkedet er der også bedring at spore, hvor udnyttelsesgraden siden sidste år er steget med 3 pct. til 70 pct. i november måned, vurderes det.

