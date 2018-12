Solstad beder kreditorerne om betalingspause i et år

Det kriseramte norske offshorerederi Solstad Offshore er presset på økonomien, og nu er rederiet gået til sine kreditorer med et ønske at få lov til at sætte betalinger af renter og afdrag på lån for milliarder på pause.

Det meddeler selskabet i en børsmeddelelse.

Det norske offshorerederi har gæld for 30 mia. norske kr. For nylig kom det frem, at rederiet har indledt forhandlinger med sine kreditorer, da den kommende vintersæson i Nordsøen ventes at presse likviditeten hårdt.

Nu forsøger Solstad så at overbevise obligationsejerne om at sætte betalinger af afdrag og renter på pause i et år.

"Som en konsekvens af likviditetssituationen i Solstad-gruppen har gruppen bedt flertallet af de sikrede kreditorer om at få lov til at afstå fra at betale renter og afdrag," skriver selskabet i et brev til obligationsejerne.

En forudsætning for en aftale er, at to tredjedele af obligationsejerne af et lån på ca. 1 mia. norske kr. går med til aftalen. Beslutningen tages blandt obligationsejerne på et møde 19. december.

Solstad Offshore kom ud af tredje kvartal med endnu et anseeligt underskud på bundlinjen. Underskuddet før skat lød på på 446,6 mio. norske kr. – en forværring i forhold til et minus på 369,5 mio. norske kr. for samme periode sidste år.



Rederiet, der tidligere gik under navnet Solstad Farstad, er resultatet af en stor norsk fusion, der fandt sted i juni 2017. Her gik rederierne Solstad Offshore sammen med Farstad Shipping og Deep Sea Supply. I sammenlægningen indgik også Rem Offshore, som i forvejen var fusioneret med Solstad Offshore. Det samlede selskab opererer en flåde på 140 skibe.

