Equinor indgår byttehandel med Faroe Petroleum

Oftest når der bliver bytte grunde i brætspillet Matador, indgår der også en kapitaludveksling. F.eks. hvis man vil bytte Roskildevej til Strandvejen, så smider man et par tusinde oveni. Andre gange er det nemmere at få en større byttehandel til at gå op, hvor der indgår flere grunde. Og det er det samme, der gør sig gældende i en ny handel mellem Equinor og Faroe Petroleum.

De to selskaber har nemlig byttet en række aktiver i Norskehavet og Nordsøen.

Det oplyser Equinor i en pressemeddelelse.

Af meddelelsen fremgår det, at handlen er blevet kaliberet, så der er tale om handel lige over uden kontanter.

Handlen betyder, at Equinor øger sin andel i Njord-feltet med 7,5 pct. til 27,5 pct. Det samme sker med Bauge/Hyme, der stiger til 42,5 pct. Begge felter hvor Equinor selv er operatør.

På den anden side af bordet har Faroe Petroleum fået Equinors ejerandele i Vilje på 28,9 pct., hvor AkerBP er operatør, og Ringhorne East på 14,8 pct. med Point som operatør. Derudover afgiver Equinor også 17 pct. af sin andel i Marulk-feltet, hvor Eni er operatør, så den nu lyder på 33 pct. Sidst men ikke mindst giver Equinor også ud af sin andel i Alve, hvor de selv er operatør. Her går ejerandelen fra 85 pct. til 53 pct.

"Nettoresultatet af vores aftale med Faroe er en opgradering Equinors portefølje i tråd med vores opdaterede køreplan for den norske kontinentalsokkel, Vi styrker vores opererende position i det produktive Njord-område, som vi mener fortast har et betydeligt potentiale for en upside. Vi forbliver operatør og majoritetsindehaver i Alve, der bliver produceret via Norne, som er en anden vigtig del af Norskehavet for os. Og vi reducerer vores eksponering for ikke-kerne og partneropereret aktiver," udtaler Siri Espedal Kindem, der er vice president for Equinors Operation North, i pressemeddelelsen.

