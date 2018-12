Saudi-Arabien: Stadig for tidligt at love sænket olieproduktion

Det er stadig for tidligt at sige, om Opec og en række olieproducerende lande lykkes med at blive enige om at skære i den samlede olieproduktion.

Sådan lyder det tirsdag fra Saudi-Arabiens energiminister, Khalid al-Falih, i et interview med Bloomberg.

Her har han ganske vist givet udtryk for, at der er et overudbud i markedet. Men han advarer samtidig om, at alle medlemmer af Opec samt lande som eksempelvis Rusland og Kasakhstan er nødt til at mødes, for at en reduktion kan blive til noget.

Ifølge Khalid al-Falih støtter Rusland "i princippet" op om ændringer i olieproduktionen, men det er "for tidligt" at sige, hvad der vil blive enighed om på fredag, når Opec sammen med blandt andet Rusland holder møde i Wien senere på ugen.

I weekenden indgik Rusland og Saudi-Arabien, der er verdens to største olieeksportører, en aftale om at fortsætte deres samarbejde til næste år. Ifølge kilder tæt på sagen er der dog fortsat uenighed om, hvordan de to lande skal fordele eventuelle produktionsreduktioner, skriver Bloomberg.

Siden weekendens aftale er olieprisen kun steget, og tirsdag eftermiddag skal der 62,90 dollars til at købe en tønde af den europæiske referenceolie, brent. Samme tid skal der betales 53,85 dollars for en tønde af den amerikanske WTI-olie.

