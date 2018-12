Handelsfred mellem store lande hiver oliepriserne op

Priserne på både den europæiske referenceolie, Brent, og den amerikanske WTI-olie stiger kraftigt mandag, efter at USA og Kina har indgået en handelsfredsaftale på 90 dage. Oliepriserne påvirkes også af, at organisationen for olieeksporterende lande, Opec, holder møde denne uge, hvor en nedskæring i organisationens olieproduktion ventes.

Den amerikanske WTI-olie understøttes samtidig ifølge Reuters af, at Canada har annonceret, at olieselskaber i Alberta-provinsen, hvor størstedelen af olien eksporteres til USA, skal skære i produktionen med 8,7 pct. - svarende til 325.000 tønder olie om dagen - for at forhindre en flaskehals, der har ført til en ophobning i de canadiske olielagre.

Stephen Innes, der er investeringschef i OANDA, siger til Reuters, at Canadas beslutning om produktionsnedskæringer er et hidtil uset skridt i retning mod at lette krisen i den canadiske energiindustri.

Handelsaftalen mellem USA og Kina blev indgået ved weekendens G20-møde i Argentina. Aftalen består ifølge Reuters i, at de to lande ikke vil indføre flere handelsafgifter mod hinanden i 90 dage. Samtidig vil USA og Kina forsøge at løse allerede eksisterende uenigheder mellem landene.

Selv om råolie ikke er underlagt handelsafgifter fra begge sider, har aftalen om handelsfred en positiv påvirkning på oliepriserne.

"Aftalen om at fortsætte forhandlingerne i 90 dage, hvor importafgifterne er sat på pause, er en positiv overraskelse," skriver banken Morgan Stanley i en meddelelse ifølge Reuters.

Banken tilføjer dog samtidig, at forhandlingerne mellem landene vil være "bumpede".

Opec afholder møde den 6. december, hvor organisationens medlemslande samt Rusland ifølge Reuters ventes at annoncere en lavere olieproduktion for at forhindre en overflod af olie, der har tynget oliepriserne siden oktober. Analytikere venter, at produktionen vil blive reduceret med 1-1,4 mio. tønder olie om dagen sammenlignet med olieproduktionen i oktober.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 62,47 dollar mod 58,65 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 53,70 dollar mod 50,93 dollar fredag eftermiddag.

