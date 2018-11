Maersk Drilling får forlænget aftale for hotelrig i Norge

Maersk Drilling har fået forlænget kontrakten for riggen Maersk Intrepid med i alt fire måneder. Kunden, Equinor - det tidligere Statoil - har udnyttet to optioner for at forlænge lejeperioden for Intrepid frem til udgangen af 2020.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Maersk Drilling.

Equinor bestilte for kun halvanden måned siden Intrepid til brug ved Martin Linge-feltet ud for den norske kyst i fem måneder med opstart i juni 2019. Jack-up-riggen, en af verdens største, vil hovedsageligt blive brugt som hotelrig, men den kan også blive anvendt til borearbejde.

Det norske selskab har fortsat to optioner á to måneder på riggen, så lejen kan forlænges til midten af 2020.

Den faste del af den nylige kontrakt - fra juni 2019 og fem måneder frem - havde en værdi af 40 mio. dollar, anslog Equinor i oktober. Det svarer til en leje på 263.000 dollar per dag.

Verdens største

Maersk Intrepid blev leveret til Maersk Drilling i 2014 som verdens største jack-up-rig og samtidig en af de allermest avancerede af sin slags. Den var god tid i forvejen blevet hyret af franske Total på en fireårig kontrakt til en dagsrate på 375.000 dollar.

Senere faldt aktiviteten - og raterne - i oliebranchen dog voldsomt, og da Intrepid næste gang blev hyret, var det blot til beboelse for Totals offshore-medarbejdere.

Med bestillingen har Maersk Drilling annonceret aftaler på omkring 2900 arbejdsdage hidtil i 2018. Maersk-divisionen har dog i alt 23 enheder i flåden og altså op mod 8400 arbejdsdage til rådighed hvert år, når man ser bort fra perioder med transport, opgraderinger og værftsophold.

For tiden står syv enheder midlertidigt eller permanent uden borearbejde, mens Intrepid og to andre er udlejet som beboelsesplatforme.

Maersk Drilling er et af de energiselskaber, der er på vej ud af Maersk-koncernen, og planen er, at det bliver noteret som en selvstændig virksomhed på børsen i København i 2019.

Maersk Line afviser konklusion: Vores markedsandel ligger fast

Maersks asiatiske nøglehavn regner med pæn vækst

/ritzau/FINANS