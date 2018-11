BP går i gang med stor ny produktion i Nordsøen

Det britiske energiselskab BP har startet produktionen fra en af Storbritanniens største nyetablerede oliefelter i årtier. Selskabet har dermed færdiggjort et syvårigt investeringsprojekt på flere mia. dollar.

Det skriver Wall Street Journal.

Projektet, der er døbt Clair Ridge project, er lokaliseret i Nordsøen og ventes at styrke Storbritanniens oliesektor med yderligere 120.000 tønder olie om dagen. Dermed udgør den nyopstartede produktion det seneste tegn på en mindre renæssance i regionens olieindustri.

Med den seneste tilføjelse har BP startet seks nye projekter i år, og dermed er energiselskabet, ifølge Wall Street Journal, på vej tilbage mod væksttider efter uheldet i den mexicanske golf i 2010, som kostede selskabet flere mia. dollars og en massiv produktionsnedsættelse. Med en produktionsforøgelse på 3 pct. sammenlignet med 2017 nærmer BP sig sin ambition om at genvinde sin tidligere størrelse.

Clair Ridge-projektet er designet til at løbe i 40 år, og BP overvejer i øjeblikket, ifølge Wall Street Journal, potentialet for endnu et projekt i området for at øge produktionen yderligere.

Britiske BP løfter overskud i tredje kvartal

Olieselskaber vil pumpe over 280 mia kr i Nordsøen

Nu begynder stålskelettet til Nordsøens milliardprojekt at tage form