Skibssalg og forsikringssag sætter positivt aftryk hos SBM

SBM Offshore præsenterer fortsat gode resultater i tredje kvartal, hvor selskabet får kappet en femtedel af sin gæld sammenlignet med sidste år efter frasalget af FPSO-fartøjet Turitella og afslutningen af en gammel forsikringssag om den skadede boreplatform Yme i Nordsøen.

Gælden er nu 2,3 mia. dollars mod 2,9 mia. dollars sidste år, lyder det i en regnskabsmeddelelse for tredje kvartal, som SBM Offshore har offentliggjort torsdag.

Omsætningen hos det hollandske offshore-selskab er samlet set stort set uændret sammenlignet med sidste år, men bag tallene gemmer regnskabet på en anden positiv udvikling:

Mens Lease and Operate-segmentet går tilbage med 13 pct. – ifølge SBM Offshore på grund af frasalget af FPSO-fartøjet – er omsætningen i Turnkey-divisionen mere end fordoblet sammenlignet med sidste år og lander på 262 mio. dollars i kvartalet.

"SBM Offshores resultater for året reflekterer vores fortsatte track-record for præstation og potentiale. Opmuntrende er aktiviteten i Turnkey voksende, hvilket tegner godt for pipelinen af fremtidige muligheder," udtaler CEO Bruno Chabas i regnskabet.

SBM Offshore har ligesom resten af offshoremarkedet været mærket af den lave oliepris i de seneste tre-fire år, men SBM ser fortsat mere positivt på fremtiden og det begyndende opsving for offshore.

"Genopretningen af markedet accelererer på ryggen af fundamentale forhold i industrien," lyder det blandt andet i regnskabet, hvor SBM Offshore også opjusterer forventningen til året en smule.

Uden at medregne indtægten fra Yme-sagen og frasalget af Turritella, forventer offshoreselskabet med base i Holland forventer nu et driftsresultat på "mere end" 750 mio. dollars for året, hvor forventningen tidligere lød på "omkring" det beløb.

