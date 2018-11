Saudiarabiske løfter hæver olieprisen

Saudi-Arabien vil i december nedsætte sin olieproduktion med 500.000 tønder om dagen, sagde den saudiarabiske energiminister, Khalid al-Falih, søndag ifølge Reuters. Nedsættelsen skyldes lavere efterspørgsel for perioden og repræsenterer et fald i den globale olieproduktion på 0,5 pct.

Peter Kiernan, der er chefenergianalytiker i Economist Intelligence Unit, siger til Reuters, at Opec ønsker at afbøde tabsrisikoen, efter at oliepriserne er faldet med cirka 20 pct. som et resultat af overproduktion.

"Prisfaldet er godt nyt for asiatiske økonomier med udefrakommende udfordringer som Indonesien og Filippinerne - Indien ligeså - og hjælper steder, hvor inflation har været en bekymring," siger Robert Carnell, der er cheføkonom i ING Asia, til Reuters.

En anden bekymring for Saudi-Arabien og andre Opec-medlemslande er ifølge Reuters den stigende amerikanske olieproduktion. Sidste uge blev der sat 12 olierigger i arbejde i USA, hvilket bringer det samlede antal op på 886, viste opgørelsen fra Baker Hughes fredag.

Forøgelsen af olierigger indikerer ifølge Reuters, at den amerikanske olieproduktion, der i forvejen ligger på rekordhøje 11,6 mio. tønder olie om dagen, vil stige yderligere.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 71,40 dollar mod 70,31 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 60,94 dollar mod 60,35 dollar fredag eftermiddag.

