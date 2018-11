Maersk Drilling sælger borerig til australiere

Maersk Drilling, der er Mærsk-gruppens boreselskab, har indgået en aftale om at sælge boreriggen Mærsk Giant til et australsk selskab, som arbejder inden for olie- og gasindustrien.

Det oplyser Maersk Drilling i en meddelelse fredag eftermiddag.

Ud over at salget ventes at være afsluttet før slutningen af indeværende år, er der i meddelelsen ikke mange oplysninger om salget, herunder ikke en salgspris. Maersk Drilling har ejet Mærsk Giant siden 1986, og i øjeblikket står den uden arbejde i Esbjerg.

"Salget er en del af vores flådeoptimering og i tråd med strategiprioriteringen om at fastholde en moderne flåde med aktiver af høj kvalitet. Givet de begrænsede udsigter for Mærsk Giant mener vi, at et salg skaber den største værdi for aktionærerne," siger Jesper Ridder Olsen, der er økonomidirektør i Maersk Drilling, i meddelelsen.

