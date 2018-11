Maersk Drilling og Microsoft går ind i nyt digitalt samarbejde

Augmented reality eller mixed reality bliver nu en del af hverdagen i Maersk Drilling.

Det sker i et samarbejde med Microsoft om at bruge teknologien til arbejdet på borerigge, hvor for eksempel et par briller med augmented reality teknologi kan være med til at sende data tilbage til land, hvor man så kan følge med i arbejdet på platformen. Det skriver Børsen.

"Det er en nemmere og mere skånsom måde at arbejde på for vores ansatte, der samtidig øger effektiviteten. Men vi har også store forventninger til det på kundesiden. De får nemlig mulighed for i realtid at følge med i, hvad der sker ude på boreriggene," siger Marika Reis, innovationschef i Maersk Drilling, til avisen.

Maersk Drilling er det sidste af selskaberne i Maersk, der mangler at blive solgt fra efter den planlagte omskabelse af selskabet, der gik i gang i 2016.

Arbejdsløs Maersk Drilling-rig tæt på ny kontrakt

Drilling-kunde afslører pris for første gang i halvandet år

Maersk Drilling vinder borekontrakt i Ghana