Subsea 7 venter ingen bedring før 2020

En stor andel af skibene hos Luxembourg-baserede Subsea 7 var i arbejde i årets tredje kvartal, men det var ikke nok til at kompensere for lave priser på nye kontrakter og begrænset aktivitet inden for vedvarende energi og heavy lifting.

Mens omsætningen hos Subsea 7 stiger en smule, skrumper bundlinjen igen og lander på 76 mio. dollars i kvartalet mod 111 mio. dollars i samme periode sidste år, viser regnskabet for tredje kvartal, som er offentliggjort torsdag.

Vi forudser 2019 til at være lavpunktet i Subsea 7’s indjteningsevne i cyklussen og forventer genopretning af udnyttelsesgrad og finansielle resultater fra 2020. Subsea 7's regnskab for tredje kvartal 2018

Det seneste års tid er rederierne i industrien dog blevet tildelt et stigende antal nye kontrakter, og selv om prisniveauet fortsat er presset, går aktiviteten i offshore-marked fortsat i den rigtige retning, lyder vurderingen fra Subsea 7 med administrerende direktør Jean Cahuzac i spidsen.



"Positivt momentum i udbudsaktivteten er fortsat i alle tre af Subsea 7’s forretningsenheder, men priserne på nye kontrakter er fortsat under pres, særligt inden for de kortlivede projekter," skriver rederiet blandt andet i regnskabet.

Subsea 7 Offshorerederiet Subsea 7 er registretet i Luxembourg, har hovedsæde i London og har tidligere været på norske hænder.



Rederiet har mere end 30 fartøjer i sin flåde, opererer i 36 lande og har mere end 11.000 ansatte.



Franskmanden Jean Cahuzac har siden 2008 stået i spidsen for Subsea 7 som administrerende direktør.



Nye og store projekter i 2019 til trods, regner Subsea 7 med, at bundlinjen fortsat vil skrumpe i det kommende år, ligesom omsætnignen står til at falde "på grund af lavere aktivitet i bæredygtig energi og heavy lifting."Først fra 2020 forventer CEO Jean Cahuzac for alvor en forbedret bundlinje:"Vi forudser 2019 til at være lavpunktet i Subsea 7’s indjteningsevne i cyklussen og forventer genopretning af udnyttelsesgrad og finansielle resultater fra 2020," lyder det i regnskabet.

