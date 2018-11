Lundin får varsel om millionbøde i Sudan-sag

Det svenske olieselskab Lundin Petroleum har fået et varsel om en millionbøde og mulig konfiskation af de økonomiske gevinster i en sag, der drejer sig om alvorlige anklager mod virksomheden og dens påståede støtte til folkedrab i Sudan.

I 2010 anklagede en sammenslutning af menneskerettighedsgrupper det daværende Lundin Oil for at være medskyldige i drab på flere tusinde sudanesere.

Ifølge anklagen ydede selskabet fra 1997 til 2003 økonomisk støtte til såvel den sudanske regering som adskillige militser for at få fordrevet lokalbefolkningen fra områder, hvor olieselskabet planlagde at igangsætte olieefterforskning. Anklager som selskabet helt og holdent afviser.

Myndighederne i Sverige har efterforsket sagen i snart ni år, og regeringen har for nylig givet grønt lys til, at den daværede efterforskningsdirektør Alex Reitner og formand Ian Lundin kan blive efterforsket for krigsforbrydelser.

Onsdag har Lundin Petroleum så modtaget et brev fra anklagemyndigheden i Svergie, som varsler en virksomhedsbøde på tre mio. svenske kr. og en mulig konfiskation af et udbytte på 729 mio. svenske kr. relateret til aktiviteterne i Sudan.

Begge dele kræver dog, at Lundin Petroleum bliver dømt ved domstol, fremgår det af en meddelelse.

