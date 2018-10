Noreco må vinke farvel til milliard-krav efter afvisning i Højesteret

Højesteret har ifølge et norsk medie afvist Norecos ankesag i sagen om en milliarderstatning for skader på Siri-platformen i Nordsøen. Det får dog ingen betydning for olieselskabets vækstplaner i Danmmark, siger topchef.