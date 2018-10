Norsk statsadvokat henlægger sag om fatalt helikopterstyrt

Den voldsomme helikopterulykke i Norge, hvor 13 personer omkom i foråret 2016, får ikke retlige konsekvenser.

Den norske statsadvokat har nemlig besluttet sig for at henlægge efterforskningen af ulykken på Turøy og konkluderer, at intet strafbart forhold er blevet bevist. Det skriver flere norske medier.

Afgørelsen kommer efter, at den norske havarikommission i sommer kom med en endelig rapport om ulykken. Her blev der rettet stærk kritik både mod Airbus, producenten af helikopteren, samt EASA (European Aviation Safety Agency), skriver TV2 Norge.

"Vi mener, at årsagen til ulykken er fundet. Men vi kan ikke se, at nogen enkeltpersoner kan holdes ansvarlig, uanset hvor tragisk resultatet af ulykken blev," siger statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen til Bergens Tidende.

Havarikommissionen i Norge har tidligere slået fast, at det var en sprække i et tandhjul, der resulterede i et træthedsbrud, som medførte, at helikopteren mistede hovedrotoren og styrtede ned øst for Turøy i Norge i april 2016.

Helikopteren, der var af typen Super Puma og opereret af selskabet CHC Helikopter Service, var på vej fra platformen Gullfaks B til Bergen. Ombord sad to piloter og 11 passagerer, som var på opgave for Statoil, som alle omkom i ulykken.

I politiets efterforskning er vidner til ulykken blevet afhørt i tillæg til tidligere passagerer og ansatte i CHC Helikopter Service, skriver de norske medier.

Statoil: En af de værste ulykker i norsk olieindustris historie