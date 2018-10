Amerikansk oliefeltsleverandør ser forbedret industri i 2019

Amerikanske Halliburton, som er leverandør af produkter og services til oliefelter, venter at olie- oggas industrien vil se en bedring i 2019, efter en svag udvikling i efterspørgslen i 2018 for hele branchen. Selskabet kan dog stadig i sit regnskab for tredje kvartal præsentere en indtjening på 50 cent pr. aktie, hvilket er 1 cent mere, end analytikerne havde forventet.

På den samlede omsætning var der også en lille stigning at spore til 6,17 mia. dollars, mens analytikerne havde ventet 6,11 mia. dollars.

Den administrerende direktør, Jeff Millar, sagde ifølge Bloomberg i forbindelse med regnskabet, at der er grobund for at forbedre efterspørgslen i industrien, da regnskabet for tredje kvartal viste en mere flad udvikling blandt andet på grund af budgetudmattelse hos producenterne.

De vælger at skære ned på udgifterne, og venter med færdiggørelser, skriver Bloomberg News.

Det Texas-baserede selskab kunne samtidig oplyse, at driftsindtægterne endte på 716 mio. dollars, mens estimater indsamlet af Bloomberg var på 696,3 mio. dollars.

Aktien stiger 0,7 pct. i formarkedet.

