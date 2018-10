Equinor i andet milliardsalg på få dage

Equinor har for anden gang inden for en uge solgt ud af ejerandele.

Torsdag oplyser det statsejede norske olieselskab, at det har solgt ejerandelen i det såkaldte Tommeliten-fund for 220 millioner dollar, ca. 1,8 mia. norske kroner, til det polske olie- og gasselskab PGNiP.

Tidligere på ugen oplyste Equinor, at det har solgt sin andel i King Lear for to mia. norske kr. til Aker BP.

"Equinor har en ambition om at forandre og forny norsk sokkel de kommende år, og det betyder også, at vi må prioritere. Derfor sælger vi denne ejerandel, så vi kan koncentrere os om prioriterede projekter og ejerandele, som skaber mere værdi for os," siger områdedirektør i Equinor, Jez Averty, i en meddelelse.

