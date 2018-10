Aker BP når omsætning på en mia. dollars

Det norske olieselskab Aker BP omsatte for én mia. dollar i tredje kvartal, svarende til en stigning på mere end 400 mio. dollars sammenlignet med samme periode sidste år, viser regnskabet fredag.



Virksomhedens omsætning i tredje kvartal var godt hjulpet på vej af de stigende priser på olie og gas, som har været kendetegnende for 2018.

Prisen for en tønde olie lå i gennemsnit på 78 dollars mod 55 dollars i samme kvartal sidste år, ligesom prisen på en standardkubikmeter naturgas er steget fra 0,2 til 0,3 dollars i perioden, svarende til en stigning på 50 procent.



Fremgangen i virksomhedens samlede resultat er dog markant mindre, og efter en skatteregning på 365 mio. dollars lyder Aker BP's samlede indtjening på 125 mio. dollars for kvartalet mod 112 mio. dollars i samme periode sidste år.

Det norske selskabs olieproduktion lå i tredje kvartal på omkring 150.000 tønder om dagen, og virksomheden fastholder sin forventning om en produktion på mellem 155-160.000 tønder om dagen til en produktionspris i omegnen af 12 dollars per tønde.



Opkøbsivrigt olieselskab



Investeringerne hos Aker AP, capex, nedjusteres en smule i regnskabet og ventes nu at lande på 1,25 mia. dollars for året mod tidligere 1,3 mia., men det ændrer ikke på, at Aker BP fortsat er en af de mere opkøbsivrige olieselskaber.

I juli indgik Aker BP en aftale med Total E&P Norge om køb af 11 olielicenser til en pris på 205 mio. dollars, og i oktober indgik det norske olieselskab en aftale med Equinor om at købe deres andel af det uudviklede oliefelt King Lear for 250 mio. dollars.

Begge handler mangler fortsat godkendelse fra de norske myndigheder.



Aker BP blev dannet i 2016 af de to selskaber BP Norge AS og Det norske oljeselskap ASA. Trods sin unge alder blev virksomheden dermed et af de største uafhængige børsnoterede olieselskaber i Europa.

I fjerde kvartal af 2017 opkøbte det norske olieselskab også Hess Norge og blev dermed et endnu større selskab, som i dag tæller omkring 1.300 ansatte.

Aker BP køber Equinors andel i norsk oliefund i milliardhandel

Aker BP køber Equinors andel i norsk oliefund i milliardhandel

Aker BP køber Equinors andel i norsk oliefund i milliardhandel