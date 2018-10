Noreco øjner flere opkøb i Nordeuropa efter dansk debut

Den norske olievirksomhed Noreco fortsætter med at kigge efter attraktive investeringer i udenlandske oliefelter, og her er både Storbritannien og Danmark med i kikkerten.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters siger Riulf Rustad, der er bestyrelsesformand i Noreco, at selskabet er interesseret i at foretage et opkøb på den britiske kontinentalsokkel til næste år.

Herudover siger han, at der er "betydelig værdi at hive ud af Danmark", ud over hvad den nuværende produktion tilkendegiver. Udtalelserne fra Norecos bestyrelsesformand kommer, efter at selskabet onsdag lancerede et køb af Shells del af olie- og gasinfrastrukturen i Nordsøen for mere end 12 mia. kr.

Fra at der sidste år i Danmark blev produceret 67.000 tønder olieækvivalenter om dagen i Shells portefølje, regner Noreco på kort sigt med, at den danske produktion vil falde til mellem 56.000 og 58.000 tønder olieækvivalenter om dagen i indeværende år.

En af årsagerne, til at Noreco kigger sig om efter opkøbsmuligheder uden for Norge, er ifølge bestyrelsesformanden, at priserne på den norske kontinentalsokkel er blevet for høje - blandt andet på grund af skatteforhold, der falder gunstigt ud for oliesektoren.

Med købet får Noreco 36,8 pct. af Dansk Undergrunds Consortium (DUC), som har eneretten til at udvinde olie og gas fra en del af det danske territorium i Nordsøen.

