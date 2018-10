Noreco køber Shells forretning i Nordsøen

Energiganten Shell har indgået en aftale om at sælge sin del af olie- og gasinfrastrukturen i Nordsøen for 1,9 mia. dollar, hvilket svarer til lidt mere end 12 mia. kr.

Det drejer sig om selskabets andel på 36,8 pct. af Dansk Undergrunds Consortium (DUC), og køberen er norske Noreco, fremgår det af en meddelelse fra Oslo Børs.

"Vi har længe søgt at øge vores aktivitet i Danmark, da vi ser et stort potentiale i at styrke og udvikle den danske produktion af olie og gas i Nordsøen i mange år frem," siger Riulf Rustad, bestyrelsesformand i Noreco, i meddelelsen.

DUC har eneretten til at udvinde olie og gas fra en del af det danske territorium i Nordsøen. Staten ejer 20 pct. af DUC via Nordsøfonden, og franske Total er på vej til at eje de resterende 43,2 pct.

Handlen har det norske børsnoterede olie- og gasselskab arbejdet på gennem flere måneder, og købet er finansieret af selskabets egne investeringer og tre internationale banker.

Aftalen betyder, at Noreco vil overtage alle Shells forpligtelser - herunder også genopbygningen af Tyra-feltet. Samtidig overtager det norske selskab også den del af Shells danske organisation, der er relateret til DUC.

"Som et nordisk selskab ser vi frem til at bære en stor del af ansvaret for udviklingen i den danske del Nordsøen. Særligt Tyra får fokus," siger Riulf Rustad.

Købet skal godkendes af Energistyrelsen, og handlen ventes at gå endeligt igennem i første kvartal næste år.

Franske Total annoncerede i september, at selskabet vil sikre sig en større bid af den danske undergrund i Nordsøen ved at overtage amerikanske Chevrons andel af DUC på 12 pct. Forinden havde Total en ejerandel på 31,2 pct.

Tidligere var A.P. Møller-Mærsk også en del af DUC, men i august sidste år købte Total Maersks olie- og gasaktiviteter for 7,45 mia. dollar. Den overdragelse blev godkendt tidligere i år af Energistyrelsen.

