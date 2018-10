Schlumberger får nyt milliardunderskud i Norge

Den norske del af det multinationale olieserviceselskab Schlumberger kommer for andet år i træk ud med et milliardunderskud. Det skriver Stavanger Aftenblad.

Resultat før skat i 2017 var et underskud på to mia. norske kr., svarende til 1,6 mia. kr. Året forinden var resultatet godt og vel det samme, og dermed har Schlumberger i Norge på to år tabt fire mia. norske kr. eller ca. 3,2 mia. kr.

Schlumberger skriver til Stavanger Aftenblad, at koncernen ikke kommenterer regnskaber for de enkelte lande. Men i en generel kommentar skriver selskabet:

"De seneste år har været udfordrende med lavere aktivitet og pres på marginer. I tillæg har vi foretaget finansielle nedskrivninger, som afspejler sig i regnskabet," skriver selskabet.

Schlumbergers hovedfokus har derfor været at reducere omkostninger og implementere nye, mere omkostsningseffektive løsninger og tjenester til kunderne, skriver selskabet og tilføjer, at det nu oplever en "positiv udvikling i markedsaktiviteten" og "øget priser".

Ser man på årene før underskudene, har Schlumberger i Norge leveret overskud på mellem 174 mio. norske kr. og 4,6 mia. norske kr.

