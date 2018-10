Rigselskaber tror på bedring i 2020

Der er tegn på bedring i offshoreindustrien. Det skyldes især prisen på olie, der på det seneste har sneget sig over 80 dollars per tønde efter et dyk på helt ned til 27 dollars i begyndelsen af 2016. Det skriver Reuters.

Den lave oliepris betød, at de daglige rater avancerede borerigge i den forbindelse bevægede sig ned til 180.000 dollars om dagen mod tidligere 500.000 dollars om dagen. Men i sidste måned meddelte Transocean, der er en af de største leverandører af borerigge, at raterne for deres nye high-spec-skibe i Nordsøen igen er oppe på 300.000 dollar om dagen.

Rigselskaberne har længe spået om fremgang, som kun er blevet afløst af skuffelse, men ifølge Reuters forudsagde Moody's i sidste måned, at 2018 kan markere lavpunktet for industriens indtjening.

Konsolideringer og større efterspørgsel driver fremgang

En række konsolideringer i branchen vil sammen med den højere oliepris være med til at fjerne den ekstra kapacitet, der er på markedet, som også har været medvirkende til de lave rater.

Således overtog Transocean sidste år Songa Offshore SE, og for nylig blev der også indgået aftale om et køb af Ocean Rig, ligesom Ensco sidste år købte Atwood Oceanics.

Ifølge IHS Markit vil efterspørgslen efter offshorerigge globalt stige til 521 enheder i 2020, hvor de for 2018 har estimeret 453 enheder.

Det har fået flere personer i branchen til at se mere positivt på fremtiden for rigselskaberne.

"Jeg tror, vejen til bedring er banet for os nu. Og - tør jeg sige det - ser vi en spirrende tendens til fremgang," lød det fra Marc Gerald, CEO i Diamon Offshore, ved en Barclays konference i sidste måned.

