Drilling-kunde afslører pris for første gang i halvandet år

For første gang i næsten halvandet år er det blevet offentliggjort, hvor meget Maersk Drilling får i leje for en af sine borerigge.

En ny aftale for jack-up-riggen med Equinor - det tidligere Statoil - er indgået til en værdi af 40 mio. dollar for fem måneder.

Det svarer til en dagsrate på omkring 263.000 dollar - et fald på 30 pct. fra den sidste kendte kontrakt for Intrepid, som blev indgået til godt 377.000 dollar per dag tilbage i 2011.

I den nye aftale er det dog også kun hovedopgaven for Maersk Intrepid at stille sovepladser til rådighed for Equinors offshore-ansatte, men borearbejde kan også blive aktuelt.

For godt to år siden begyndte Maersk Drilling, der er en del af A.P. Møller-Mærsk, at holde kortene tættere til kroppen og ikke fortælle om prisniveauerne, når kunderne lejede selskabets rigge eller boreskibe.

Rigselskabet og branchekollegerne plejede i opgangstiderne ellers at fortælle vidt og bredt om de nye kontrakter, de fik af olieselskaberne, der lejede borerigge og -skibe for op mod 700.000 dollar per dag. Det gjorde det muligt for iagttagere at følge med i selskabets kontraktdækning i detaljer.

Fra 90 til 4 pct

Men omkring starten af 2017 blev der meget mere stille. Kontrakterne kom sjældnere, og det var endnu sjældnere, at offentligheden fik at vide, hvilke beløb, der var i spil.

Mellem januar 2017 og september 2018 indgik Maersk Drilling således 27 kontrakter og fortalte kun om prisniveauet i én af dem. I det tilfælde var raten i øvrigt mindre end en tredjedel af den dagsrate, den samme kunde havde hyret samme boreskib til fem år forinden.

Før det afslørede Maersk Drilling beløb på mere end 90 pct. af de kontrakter, selskabet modtog og offentliggjorde i de foregående fem år.

"Dette er i tråd med den praksis, som har kendetegnet drilling-markedet de seneste år og hænger sammen med konkurrencesituationen. Ser man på offentligt tilgængelige data for kontrakter indgået i markedet i 2017, vil man se, at langt størstedelen ikke indeholder en offentliggjort kontraktværdi," sagde Maersk Drillings driftsdirektør, Lars Østergaard, i en udtalelse til Ritzau Finans i oktober 2017.

Først begyndte Maersk Drilling sporadisk at oplyse om ordreindgangen på kvartalsbasis, men også den praksis gled ud i sandet, i takt med at divisionen gled mere og mere ud i periferien i A.P. Møller-Mærsk, som kun vil satse på shipping og logistik.

For nylig blev det dog afsløret, at de otte kontrakter, der var indgået fra 1. januar frem til 6. september 2018 havde en samlet kontraktværdi på 313 mio. dollar fordelt over 6,5 år - svarende til i gennemsnit 132.000 dollar per dag.

Maersk Drilling vandt i slutningen af september en borekontrakt i Ghana fra det lokale offshore olie- og gasselskab Aker Energy, et selskab under den norske koncern Aker Group, for boreskibet Maersk Viking, som efter planen kommer til at skulle foretage boringer ud for den ghanesiske kyst en gang i løbet af fjerde kvartal i år.

Maersk Drilling er et af de energiselskaber, der er på vej ud af Maersk-koncernen, og planen er, at det bliver noteret som en selvstændig virksomhed på børsen i København i 2019.

Maersk Drilling vinder borekontrakt i Ghana

Maersk Drilling får etårig kontrakt til rig i Norge