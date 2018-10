Norsk klimaprofessor: Norge bør helt udfase olien i 2040

Den norske olieproduktion bør afvikles inden 2040. Det mener den norske klimaprofessor og tidligere rektor ved Handelshøjskolen i Oslo, Jørgen Randers.

Han mener, at olieproduktionen, der er Norges klart største indtægtskilde, bliver ulønsom, hvis klimamålene skal nås.

"Vi bør udfase norsk olieproduktion på en planlagt måde fra toppen i 2020 til ingenting i 2040. Man må simpelthen holde op med at bruge kul, olie og gas," siger Jørgen Randers til norske NRK ifølge flere medier.

Han mener, at Norge bør bruge sine oliepenge til at omskole 10.000 mennnesker om året og flytte dem til andre områder i samfundet, der mangler ansatte, og han peger på områder som helse, omsorg, forskning og uddannelse.

Den norske regering finder Jørgen Randers' forslag hårrejsende.

"Man skal ikke være raketforsker for at nå frem til, at en udfasning af statens største indtægtskilde vil påvirke det norske velstandsniveau," siger statssekretær i Olje- og energidepartementet, Ingvil Smines Tybring-Gjedde, ifølge NTB.

Norges olieproduktion leverer årligt over 440 mia. norske kroner i eksportindtægter og industrien beskæftiger omkring 170.000 mennesker.

