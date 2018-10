Vitol-formand spår stort fald i iransk olie

Der kan flyde mindre iransk olie ud på markederne som følge af den hårde linje fra amerikansk side over for olielandet, vurderer topchefer fra flere store råvarehandelsselskaber.

Omkring 2 mio. tønder iransk råolie per dag kan ifølge topchefen for råvarehandelsselsabet Trafigura Group, Jeremy Weir, være tabt for det globale råvaremarked på grund af amerikanske sanktioner.

Andre handlere - heriblandt Vitol Group og Gunvor Group - ser en nedgang tættere på 1 mio. tønder olie. Det er stadig mere end dobbelt så meget som først forudsagt, skriver Bloomberg News.

"Den iranske eksport af råolie vil blive meget reduceret," fastslår formand for Vitol Group, Ian Taylor, over for Bloomberg television.

Iran er samtidig den væsentligste årsag til den "frygt-faktor", der har sendt olieprisen op omkring 85 dollar per tønde, siger han.

Onsdag eftermiddag koster en tønde Brent-olie 84,58 dollar, mens en tønde WTI-olie ligger til en pris på 74,52 dollar.

Torbjörn Törnqvist, der er chef for Gunvor Group, ser tilmed mulighed for, at råoliefutures vil nå et niveau på 100 dollar eller mere ved årsskiftet.

Ian Taylor regner med, at priserne går den modsatte vej og vil være faldet med 5 til 10 dollar i januar, da de højere oliepriser vil gøre indhug i efterspørgslen.

"Vi har ikke et udbudsproblem. Der er masser af olie derude," påpeger han ifølge Bloomberg News.

