Energiagentur med direkte opfordring til olielande: Åbn for hanerne

Olieorganisationen Opec og andre store olielande bliver nu direkte opfordret til at åbne for sine haner og øge produktionen.

Bag opfordringen står det internationale energiagentur IEA, som mener, at efterspørgslen fortsat er "meget stærk" på et tidspunkt, hvor eksporten fra lande som Iran og Venezuela er faldet, og hvor prisen på olie kan være til skade for verdensøkonomien.

Det skriver Bloomberg.

"Vi bør alle se den risikable situation, at oliemarkederne entrerer den røde zone. Vi må prøve at støtte markederne sammen, fordi det kan være dårligt nyt for forbrugerne, dagens importører, men jeg mener, at det også kan være dårligt nyt for producenterne i morgen," siger IEA's direktør Fatih Birol til nyhedsmediet.

Olieprisen har generelt været stigende igennem en længere periode. Aktuelt koster en tønde nordsøolie tirsdag middag 84,7 dollars, mens at den amerikanske WTI-olie handles til 74,7 dollars pr. tønde.

Og de stigende priser kan set med IEA's øjne være med til at dæmpe efterspørgslen efter olie fra nogle af verdens hurtigst voksende lande. Derfor har energiagenturet hilst det velkomment, at Opecs største producent i form af Saudi-Arabien arbejder på at øge produktionen. Meget af byrden ligger netop hos Saudi-Arabien, skriver Bloomberg, da de fleste andre Opec-medlemmer har produktion, der enten når deres fulde kapacitet, eller er tæt på.

"Hvis ikke der sker nogen store træk fra nøgleproducenterne, vil fjerde kvartal være meget, meget udfordrende," siger Fatih Birol ifølge Bloomberg.

