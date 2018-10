Mæglerhus tror på vending i offshoresektor efter års nedtur

De fundamentale forhold for bedre tider er nu så tydelige, at mæglerhuset Fearnley Securities genoptager sin dækning af offshoresektoren. Det skriver Dagens Næringsliv.

Forholdene, som Fearnley hæfter sig ved, er olieprisen, som har stabiliseret sig over 70 dollars per tønde, investeringerne, som inden for efterforskning og produktion vokser, samt antallet af rigs i arbejde, som ligeledes er øget.

Fearnley tror, at udnyttelsesgraden for forsyningsskibe og ankerhåndteringsfartøjer vil bevæge sig mod 80 pct., fordi rigaktiviteten ifølge mæglerhuset vil være 25 pct. højere i 2020. Fearnley forventer, at raterne vil stige med 2, 16 og 24 pct. i hhv. 2018, 2019 og 2020.

"Efter vores mening bør investors fokus være på restrukturerede selskaber/selskaber med begrænset gearing, som lægger an til at nå den anden del af cyklussen," skriver Fearnley i en opdatering.

