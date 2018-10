Undtagelser for import af iransk olie sænker oliepriserne

Priserne på den europæiske referenceolie, Brent, og den amerikanske WTI-olie falder, efter at den amerikanske regering har signaleret, at der kan gøres undtagelser i forhold til sanktioner over for Irans olieeksport.

Fredag udtalte en talsmand fra den amerikanske regering ifølge Reuters, at USA vil overveje at gøre undtagelser for lande, der har ydet en indsats for at nedsætte importen af olie fra Iran. USA har hidtil lagt stort pres på både regeringer og selskaber på verdensplan for at nulstille importen af iransk olie, når sanktionerne mod landet træder i kraft fra den 4. november.

Selv om de amerikanske sanktioner mod Iran træder i kraft næste måned, lader det ikke til, at Irans olieeksport går helt i nul, efter at Reuters fredag kunne berette om, at Indien vil købe 9 mio. tønder iransk olie i november.

Samtidig fremgår det af tal offentliggjort fredag, at kapitalfondenes væddemål på stigende priser ifølge Reuters er faldet til det laveste niveau i knap et år.

Frygten for at den igangværende handelskrig mellem USA og Kina vil sænke den økonomiske vækst påvirker også oliepriserne, lyder det fra investorer. De kinesiske aktier styrtdykkede mandag, hvilket ifølge Reuters er et tegn på en underliggende frygt for handelskrigen.

Ifølge Stephen Innes, der er investeringschef i Oanda, forlyder det, at Saudi-Arabien har erstattet Irans tabte olie, men Innes advarer ifølge Reuters samtidig om, at den saudiarabiske indsats ikke kan vare ved, da "kapaciteten hurtigt skrumper ind på grund af Asiens umættelige efterspørgsel".

Det fremgår af Baker Hughes' ugentlige rapport, at antallet af aktive olierigge i USA er faldet til 861. Det er tredje uge i træk med faldende aktive olierigger, rapporterer Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 83,32 dollar mod 84,71 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 73,81 dollar mod 74,82 dollar fredag eftermiddag.

