NKT får stor ordre på Johan Sverdrup

Norske Equinor har valgt den danske kabelproducent NKT til at levere og installere højspændingskabler til udvikling af anden fase af det store oliefelt Johan Sverdrup.

Kontrakten forventes at have en værdi af cirka 110 mio. euro eller 820 mio. kr. Der er tale om et 200 kilometer langt kabelsystem, og produktionsstart forventes at begynde i slutningen af 2019, skriver NKT i en meddelelse.

Oliefeltet er blandt de fem største på den norske kontineltalsokkel, og kablerne skal bidrage med strøm fra det norske elforsyningsnetværk. Kabelproducenten har tidligere leveret højspændingskabler til Johan Sverdrup til første fase af projektet. NKT modtager et "letter of award" på projektet, men det ændrer ikke på selskabets finansielle forventninger for resten af året.

"Tildelingen af Johan Sverdrup 2 styrker vores førende position yderligere i olie- og gassegmentet, der, sammen med markederne for offshore vind og interconnectors, udgør gode muligheder for vækst for NKT," skriver administrerende direktør i NKT Michael Hedegaard Lyng i meddelelsen.

Johan Sverdrup-feltet bliver blandt de fem største på den norske kontinentalsokkel og ejes af Equinor (40,03 pct.), Lundin Petroleum (22,6), Petoro (17,36), Aker BP (11,57) og endelig 8,44 pct. af franske Total. Sidstnævnte fik sin ejerandel med i handlen, da selskabet købte Maersk Oil sidste år.

De første dråber fra den første fase af feltet ventes at komme på tønder i november 2019.

