Equinor overtager stor andel i britisk oliefelt

Det norske energiselskab Equinor - tidligere kendt som Statoil - har mandag bekræftet en overtagelse af amerikanske Chevrons 40 pct. store andel i udviklingen af oliefeltet Rosebank ud for den britiske kyst.

Bekræftelsen kommer, efter at Reuters fredag i sidste uge rapporterede, at Eqionor var interesseret i at købe Chevrons andel i feltet. Hvad Equinor har måttet lægge på bordet for de 40 pct., melder parterne ikke noget om mandag.

Foruden Equinor er oliefeltet ejet af canadiske Suncor Energy med 40 pct. og skotske Siccar Point Energy med 20 pct.

Rosebank, som er et af de største uudviklede olie- og gasfelter ud for Storbritannien, kan potentielt ligge inde med mere end 300 mio. tønder olie, har Chevron tidligere estimeret.

