Petrobras får milliardbøde i korruptionssag

Petrobras vil betale en bøde på 853 mio. dollars i et forlig med myndighederne i Brasilien og USA. Dermed vil det brasilianske olieselskab sætte et punktum i sagen om bestikkelse af politikere og investorer, der til dato er en af de største korruptionsskandaler i Sydamerika, skriver Bloomberg.

Størstedelen af bøden vil gå til den brasilianske anklager, og i forbindelse med bøden har Petrobras erkendt, at selskabet har overtrådt de amerikanske regler for bestikkelse ved ikke at have korrekte regnskaber eller optegnelser.

"Ledere på højeste niveau i Petrobras, herunder medlemmer af ledelsen og bestyrelsen, har betalt flere hundrede millioner af dollars i bestikkelse til brasilianske politikere og politiske parter for derefter at skjule det i bøgerne for at sløre bestikkelsesbetalinger fra investorer og tilsynsmyndigheder," sagde Brian Benczkowski, advokat fra det amerikanske justitsministerium, ifølge Bloomberg.

Petrobras har i forvejen betalt de amerikanske myndigheder i andre forlig og har allerede betalt 933 mio. dollars. Derfor vil Petrobras ikke betale mere end 85,3 mio. dollars til det amerikanske finanstilsyn, the Securities and Exchange Commission.

Med aftalen er efterforskningen af Petrobras slut, sagde selskabets head of governance and compliance Rafael Mendes på en konference, skriver Bloomberg.

