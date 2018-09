Exxonmobil forbereder raffinaderi til svovlregler

Det amerikanske olieselskab Exxonmobil barsler med en over 500 mio. pund stor opgradering af sit britiske raffinaderi, der er Storbritanniens største.

Ifølge Financial Times vil investeringen være olieselskabets største i den britiske sektor i næsten tre årtier. Og det vil bane vejen for at forlænge levetiden for raffinaderiet i Fawley på den britiske sydkyst, mens nye olieforarbejdningsfaciliteter skal tilføjes for at øge produktionen af høj-kvalitets diesel.

Derved vil Exxonmobil efter planen kunne arbejde med et bredere udvalg af råolie og omdanne det til lavsvovlholdigt diesel, skriver Financial Times. Blandt andet indførslen af svovlreglerne for shipping-sektoren i 2020 er nemlig med til at øge efterspørgslen og dermed det økonomiske ræsonnement bag investeringen ifølge raffinaderichef Simon Downing, skriver avisen.

Projektet afventer fortsat godkendelse fra lokale myndigheder og bestyrelsen i Exxonmobil. Arbejdet er dog begyndt med at gøre plads til de nye faciliteter ifølge Financial Times.

