Seadrill nyder finansielt pusterum og tror på fremtiden

Da rigmarkedet blev sendt til tælling med olieprisens kollaps, var norske Seadrill, som har John Fredriksen som storaktionær, et af de selskaber, der blev hårdt ramt.

Flere år og en finansiel restrukturering senere står Seadrill stadig, og udsigterne er tilmed lyse ifølge CEO, Anton Dibowitz, skriver E24.

Både rigmarkedet og Seadrill viser tegn på bedring, fortæller topchefen, og fremhæver, at olieselskabernes investeringer stiger, at flere kontrakter uddeles og at flådeudnyttelsen stiger. "Signalerne" er dermed "meget positive", mener Seadrills CEO.

I juli faldt Seadrills finansielle restrukturering på plads. Det betød, at Seadrill fik reduceret sin milliardgæld og tilført godt og vel 1 mia. dollars i ny kapital. Det har givet Seadrill fem års finansiel pusterum, og mavefornemmelsen er god hos Anton Dibowitz.

"Det, som er vigtigt for os, er at have nok pusterum. Er jeg tryg ved, at det vil være bedre (markedet, red.) om fem år? Absolut," sagde Anton Dibowitz på konferencen ifølge E24.

En rundspørge, som mæglehuset Pareto har foretaget blandt 40 olieselskaber, viser, at det seneste års boom i olieprisen har polstret olieselskaberne med samlet set flere hundrede milliarder mere, end de havde budgetteret med.

Ifølge Paretos rundespørge er de ekstra penge ikke blevet brugt, fordi olieselskabernes budgetter har været tilpasset en oliepris på 51 dollars per tønde. Men spørger man Pareto, er tendensen nu, at olieselskaberne er klar til at investere.

Pareto forventer, at det vil gavne de såkaldte olieserviceselskaber, som hjælper olieselskaberne med at lede efter olie og selve produktionen.

