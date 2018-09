Kapitalfonde har været på milliardopkøb i Nordsøen

En række kapitalfonde har i den seneste tid indtaget Nordsøen med flere opkøb.

En af de fonde er Seacrest Capital, der ejer 77 pct. af det norske olieselskab Okea, som efter planen skal børsnoteres inden for 12 måneder. Den rejse vil blive fulgt nøje af de øvrige fonde, vurderer Wood Mackenzie, skriver E24.

"Okea er klar til at tage lakmustesten på investorernes appetit, efter at have offentliggjort planer om børsnotering inden for 12 måneder," siger Neivan Boroujerdi, senioranalytiker i Wood Mackenzie.

Hvis Okeas børsnotering bliver vellykket, kan det inspirere andre selskaber med private equity-ejere til at følge efter, vurderer Wood Mackenzie.

Efter flere opkøb og sammenlægninger står otte private equity-fonde ifølge Wood Mackenzie for godt og vel 550.000 tønder om dagen i Nordsøen. Til sammenligning produceres der i Norge over fire millioner tønder om dagen.

De miljøbevidste redere har også økonomien på deres side

Ny norsk olieminister: Olie og klimamål kan gå hånd i hånd