Equinors topchef ser fare for udsving i olieprisen

Olieprisen er steget med mere end 50 pct. på blot et år, og udbuddet kan få svært ved at følge med efterspørgslen.

Sådan lyder det fra Equinors CEO Eldar Sætre, der overfor Dagens Næringsliv peger på en risiko for et nyt peak i olieprisen og deraf følgende prisudsving.

"En stabil oliepris er vigtig for olien som råvare," siger Eldar Sætre til den norske avis.

Han vurderer, at væksten i efterspørgslen kan stige til 1,7 eller 1,8 mio. tønder om dagen, og det kan sammen med nedbragte lagre presse olieprisen op.

I årene efter 2014, hvor olieprisen styrtede ned, blev der kun lavet få nye olieinvesteringer, og selvom der nu er igangsat markant flere investeringer i olieprojekter, vil det tage flere år for de nye investeringer at slå igennem i markedet i kraft af øget olieproduktion.

Adspurgt om udsigterne, og om olieprisen kan nå 100 dollars tønden, er topchefen mere forsigtig.

"Det er helt håbløst at komme med et tal. Jeg siger, at der er usikkerhed, og at vi kan opleve pres på olieprisen. Hvornår det sker, og hvor langvarigt det bliver, kan jeg ikke sige spå om," siger han til Dagens Næringsliv.

