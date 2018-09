Maersk Drilling får etårig kontrakt til rig i Norge

Maersk Drilling har indgået en etårig aftale med norske Aker BP om udlejning af boreriggen Maersk Integrator fra juni 2019.

Det oplyser Aker BP torsdag i en meddelelse på sin hjemmeside.

Lige nu bliver Maersk Integrator benyttet til at bore i Gina Krog-feltet, som ligger i Nordsøen ud for Norge. Når riggen er færdig med sin opgave der, vil den blive sendt videre til oliefeltet Ula, der ligeledes ligger i Nordsøen og ud for den norske kyst.

"Den her aftale er et rigtig godt symbol på det tætte samarbejde mellem Aker BP og Maersk Drilling, der blev etableret sent i 2017. Det er den første kontrakt, som er fuldt ud baseret på vores alliancesamarbejde. Med fælles incitamenter vil alle parter samarbejde for at levere et sikkert og effektivt arbejde til de lavest mulige omkostninger," siger Jørn Madsen, der er adm. direktør i Maersk Drilling, i meddelelsen.

Med aftalen har Maersk Drilling kunnet tilføre 313 mio. dollar til sin ordrebog i 2018, fremgår det af meddelelsen.

Maersk Drilling, som efter planen skal børsnoteres selvstændigt til næste år, fik også i sidste uge en aftale på plads i Norge, da selskabet her indgik en toårig aftale om udlejning af boreriggen Maersk Reacher.

Til forskel fra Maersk Integrator skal Maersk Reacher dog ikke bruges til at bore huller og lede efter olie og gas. I stedet skal den bruges som indkvartering til op mod 85 ansatte for Aker BP ved Valhall East-oliefeltet i Norge.

