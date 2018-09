Ny norsk olieminister: Olie og klimamål kan gå hånd i hånd

Norge har fået ny olie- og energiminister i Kjell-Børge Freiberg. Og den nye minister er en stor fortaler for den norske olieproduktion, som han ønsker skal producere så meget som muligt, lyder det i et interview med Sysla.

Kjell-Børge Freiberg fortæller, at han ikke ser nogen modsætning mellem fossile brændstoffer og klimakampen. Her ser han Norge spille en nøglerolle.

"Verden skal derfor i mange år bruge lønsom, ren og sikker produceret norsk olie samtidig med, at klimamålene skal nås. Det tjener Norge på, det tjener verden på, og det er godt for Norge og godt for verden," siger Kjell-Børge Freiberg til Sysla, som fortæller, at den norske stat ikke har planer om at reducere sin ejerandel på 67 pct. i Equinor, det tidligere Statoil.

Den nye olie- og energiminister betragter oliebranchen som Norges vigtigste og suverænt største erhverv med stor betydning for lokalsamfund over hele landet. Han påpeger, at Norge må finde nye felter for, at de 170.000 arbejdspladser i industrien også består i fremtiden.

"Heldigvis er der god aktivitet på norsk sokkel lige nu, og jeg er overbevist om, at fremtiden er lys. Men det betyder meget for mange, at olieselskaberne får nye arealer, de kan lede i. Hvis ikke får de det, kommer der heller ikke nye projekter i fremtiden," siger han.

