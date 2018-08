Maersk Drilling vinder toårig kontrakt i Norge

Maersk Drilling får sat en af sine borerigge, Maersk Reacher, i gang igen.

Men riggen skal ikke bruges til at bore huller og lede efter olie og gas. Den skal i stedet bruges som indkvartering til op mod 85 ansatte for kunden, Aker BP, ved Valhall East-oliefeltet i Norge.

Kontrakten har en varighed af to år, men Maersk Drilling oplyser ikke noget om dens værdi.

Det sidste halvandet år kan Aker BP dog udnytte en option og også få Maersk Reacher til at arbejde på at lukke færdige borehuller.

Det er ikke første gang, at Maersk Drilling vælger at lade en af sine borerigge bruge som bo- og soveplads i stedet for det, den oprindeligt er designet til. Det er også tilfældet med Maersk Guardian, som Maersk Oil - efterfølgende købt af Total - har hyret, og Maersk Intrepid, der også huser Total-ansatte.

Maersk Reacher er en såkaldt jack-up-rig, der står på havbunden på tre ben. Den har tidligere arbejdet med boreopgaver i den britiske del af Nordsøen for BP, men har i godt to år stået uden arbejde og været oplagt i en skotsk fjord.

