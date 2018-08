Kapitalfond køber Falcks offshoreafdeling

Falcks offshoreselskab, der arbejder med sikkerhedstræning i offshoresektoren, får nye ejere.

Kapitalfonden Polaris overtager i løbet af september Falck Safety Services, da fonden køber 100 pct. af aktierne i holdingselskabet og alle aktiviteterne.

Ingen af parterne ønsker at oplyse prisen for Falck-selskabet, men CFO i Polaris Henrik Bonnerup siger om købet:

"Safety Services er en spændende og globalt førende virksomhed med det største udbud af nationalt og internationalt akkrediterede træningsforløb i verden. Vi ser gode vækstmuligheder i virksomhedens markeder, hvor stadig højere krav til sikkerhed og en øget grad af outsourcing til professionelle partnere skaber et stort potentiale," lyder det i en meddelelse.

Den nuværende direktør i Falck Safety Services Torben Harring fortsætter som CEO efter ejerskiftet.

Falck Safety Services blev ligesom stort set alle andre offshorerelaterede selskaber ramt af olieprisfaldet og krisen i offshorebranchen i 2014 og årene frem. Det har Falck sidenhen arbejdet på at rette op på, men salgstidspunktet er nu det rigtige ifølge Falcks adm. direktør Jakob Riis.

"Safety Services er markedsleder inden for sikkerheds- og beredskabstræning. I løbet af de seneste år har Safety Services reduceret deres omkostninger betydeligt og er nu godt på vej med det turnaround, som blev iværksat efter krisen i olie/gas-industrien. Vi har evalueret det fremtidige ejerskab af Safety Services, og vi tror på, at Polaris kan tilføre det fokus og den finansielle kapacitet, som er nødvendig for at udbygge Safety Services’ lederskab," siger han i meddelelsen.

