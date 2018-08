Havnedirektør afviser kritik af boreplatforme

Der er ikke tale om ulovligt importeret skrot, understreger Mikkel Seedorf Sørensen, havnedirektøren i Frederikshavn, efter at lokalpolitikere har rejst kritik af sagen, hvor to boreplatforme tilsynelandede er blevet importeret til Danmark uden de nødvendige tilladelser.

Men forklaringen er meget enkel, siger havnedirektøren til TV2 Nord.

"Rent teknisk og juridisk er de to platforme kommet sejlende hertil som sødygtige og registrerede fartøjer og ville reelt set kunne forlade Frederikshavn igen i morgen og sejle til et andet sted i verden," siger han til TV2 Nord.

Er der tale om sødygtige og registrerede fartøjer, er kravet fra Miljøstyrelsen om importtilladelse af affald foreløbigt sat ud af kraft. Mens mediet forleden kunne berette, at hverken styrelsen eller Fredrikshavns Kommune har været klar over, at de to platforme er landet i Danmark, og at ingen ville tage ansvaret, er de nu blevet enige om, at kommunen er myndighed på sagen.

Derfor skal der nu laves en plan for ophugningen og affaldet for de platforme, før de kan blive hugget op. Samtidig kan der blive brug for en importtilladelse, oplyser Statens Miljøkontrol til TV2 Nord.

Det er den amerikanske virksomhed MARS, som har ført platformene ind i Danmark, hvor de nu ligger ved kajen i Frederikshavn.

MARS har igennem længere tid planlagt at åbne en ophugningsfacilitet i den nordjyske by. Der er dog endnu ikke blevet ophugget nogen boreplatforme eller andre offshorekonstruktioner.

Myndigheder frasiger sig ansvar for platforme i Frederikshavn

Amerikanske ophuggere rykker til Frederikshavn