Myndigheder frasiger sig ansvar for platforme i Frederikshavn

To udtjente platforme, som lige nu befinder sig i Frederikshavn for at blive skrottet, kan være blevet sejlet til Danmark uden de nødvendige tilladelser. Det skriver TV2 Nord.

Miljøstyrelsen oplyser, at den ikke har givet tilladelse til at importere de to platforme til skrotværftet Modern American Recycling (MARS). Samme melding lyder fra Frederikshavns Kommune.

Begge myndigheder er desuden af den opfattelse, at ansvaret ligger et andet sted. Miljøstyrelsen mener, at tilladelsen til at importere platformene hører under kommunens ansvar. Men det er Frederikshavn Kommune ikke enig i.

Ingen af myndigheder har derfor foretaget sig noget i sagen, som bliver kritiseret af flere nordjyske lokapolitikere.

Det er den amerikanske virksomhed MARS, som har ført platformene ind i Danmark, hvor de nu ligger ved kajen i Frederikshavn.

MARS har igennem længere tid planlagt at åbne en ophugningsfacilitet i den nordjyske by. Der er dog endnu ikke blevet ophugget nogen boreplatforme eller andre offshorekonstruktioner.

De to boreplatforme, som altså kan mangle tilladelse til at blive ophugget, er ejet af henholdsvis Mars og det britiske olieselskab Ensco. I Enscos tilfælde er platformen ejet gennem et datterselskab, som er registreret på Cayman-øerne.

Det er Basel-konventionen, som regulerer import og eksport af affald fra og til OECD-landene. Men i tilfældet med de to platforme er det altså uklart, hvilken myndighed der burde have holdt øje, om alle regler er blevet overholdt.

Amerikanske ophuggere rykker til Frederikshavn

Frederikshavn-selskab forventer stort samarbejde med amerikanske ophuggere