Verdens mest værdifulde selskab aflyser børsnotering

Det saudiske statsejede olieselskab Aramco, der af eksperter udpeges til at være verdens mest værdifulde selskab, har eftersigende opgivet sine planer om at blive børsnoteret.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

"Beslutningen om at aflyse en børsnotering blev taget for nogen tid siden, men ingen kan bekræfte det, så udtalelser går gradvist i den retning. Først forsinkelse, så en aflysning," siger en saudisk kilde til Reuters.

Blandt børsnoterede selskaber er Apple det mest værdifulde i verden. Selskabet rundede for kort tid siden 1000 mia. dollar i markedsværdi, som det første selskab nogensinde. Apple har nu en markedsværdi på 1041 mia. dollar.

Blandt magthaverne i Saudi Arabien havde man ifølge The Wall Street Journal forestillet sig, at en børsnotering ville kunne give selskabet en værdi på 2000 mia. dollar. På baggrund af stærk indtjening og selskabets enorme oliereserver. Sidenhen har det ifølge avisens oplysninger dog vist sig at være sværere at regne sig frem til en værdi over 1500 mia. dollar.

