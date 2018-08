Avis: Schlumberger har nedlagt 100 stillinger i Esbjerg

Det store franske olieserviceselskab Schlumberger nedlagt 100 stillinger, skriver JyskeVestkysten.

Med udgangen af juli er omkring 30 ansatte opsagt, mens yderligere omkring 70 medarbejdere i løbet af de seneste måneder er blevet forsøgt omplaceret til andre job. I alt er omkring 100 ansatte hos Schlumberger i Esbjerg berørt, erfarer avisen.

"Schlumberger beklager, at vi har måttet nedbringe antallet af medarbejdere i Danmark. Dette var selvfølgelig en meget vanskelig beslutning, men som servicefirma skal vi løbende matche vores ressourcer til efterspørgslen på markedet. Vi forstår, at dette vil påvirke vores medarbejdere og deres familier, og vores prioritet er nu at hjælpe vores folk og støtte dem," skriver selskabet i en kommentar til avisen dog uden at bekræfte tallet.

Det er det lavere aktivitetsniveau i Nordsøen og tabet af en stor kontrakt med Total, tidligere Maersk Oil, der er årsagen til reduktionen i antallet af stillinger.

Herudover har Schlumberger siden 2012 leveret bl.a. produktionskemikalier, kemikalieforvaltningstjenester og tankstyring for Maersk Oil, i dag Total, men kontrakten er udløbet i år.

