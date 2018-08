Shell vil tilbage på dybt vand

Oliekæmpen Shell vil igen satse på boringer på dybt vand.

Break-even priserne på deepwater -brønde er nu så lave, at der igen kan laves gode penge på at bore efter olie på havets bund, og afkastet herfra kan overgå selv den langt billigere skiferolieprojekter i for eksempel USA, siger Shells udforskningschef Andy Brown til Financial Times.

"Deepwater kan konkurrere med eller endda levere højere afkast på grund af en fundamental reduktion i omkostninger," siger han med tilføjelsen:

"Break-even priserne i deepwater ligger nu på 30 dollars tønden."

Brown peger på projekter i Brasilien, Den Mexicanske Golf og Nordsøen som de mest interessante lige nu.

Omkostningerne på deepwater-projekter er dalet i de seneste år siden olieprisens dyk i sensommeren 2014. Prisens bratte fald tvang oliebranchen til at omstille sig og skære helt ind til benet. Udviklingen har blandt andet udløst store afskedigelser på tværs af branchen, og de svære år har også fået selskaberne til at effektivisere deres produktion og udnyttelse af eksisterende infrastruktur.

Investorerne presser olieindustrien: Hvornår topper det globale olieforbrug?

Shell skuffer på bundlinjen